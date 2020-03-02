Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергей Колодяжный сегодня с утра принимает участия в мероприятиях вместе с сотрудниками СКР по Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) представителями ВГТУ.

с чего всё началось

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке. Как сообщает источник ГТРК "Воронеж", речь идет о Сергее Колодяжном, возглавляющем Воронежский государственный технический университет (опорный вуз). Утром ректора вызвали на допрос в Следственный комитет.

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

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