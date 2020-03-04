Происшествия
REGNUMРектора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля. Соответствующее решение принял 4 марта Ленинский районный суд Воронежа.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»
Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Общество
Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Доступ к целому ряду инетренте-ресурсов будет ограничен Роскомнадзором.
Происшествия
Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко
Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В Госдуму поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, передает ОТР.
Гаджеты
В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года
«Яндекс.Маркет» составил список из пяти смартфонов, которые были самыми востребованными у пользователей в этом году.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Хоккей
Хоккеисту НХЛ порезали лицо коньком во время матча
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил порез лица коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» (2:6).
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Спорт
У воронежского велогонщика подтвердился коронавирус
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Кино
Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Кино
Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение
Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Шоу-бизнес
Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.