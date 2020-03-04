Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля. Соответствующее решение принял 4 марта Ленинский районный суд Воронежа.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Происшествия В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

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Кино Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Здоровье ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.