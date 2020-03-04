Происшествия

REGNUMREGNUMРектора Воронежского опорного университета отправили под арест

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля. Соответствующее решение принял 4 марта Ленинский районный суд Воронежа.
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Ленинский райсуд Воронежа избрал мерой пресечения ректору опорного университета заключение под стражу

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Происшествия

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Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип

Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
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На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
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Сергей Александрович Колодяжный
Кандидат технических наук, доцент, ректор Воронежского государственного технического университета.
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