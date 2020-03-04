Происшествия

REGNUMREGNUMРектора Воронежского опорного университета отправили под арест

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля. Соответствующее решение принял 4 марта Ленинский районный суд Воронежа.
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Сергей Александрович Колодяжный
Кандидат технических наук, доцент, ректор Воронежского государственного технического университета.
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