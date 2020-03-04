Происшествия
REGNUMРектора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля. Соответствующее решение принял 4 марта Ленинский районный суд Воронежа.
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Сложившего с себя полномочия ректора ВГТУ Сергея Колодяжного взяли под стражу
Вести ПК в Воронеже06:54
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Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Футбол
Роналду рассказал о состоянии матери, перенесшей инсульт
Футболист итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о состоянии своей матери.
Футбол
Кейн нацелен сыграть на Евро-2020
Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн сообщил о планах на будущее. Нападающий намерен выступить на чемпионате Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Экономика
Акции Сбербанка вошли в топ-3 портфелей частных инвесторов на Мосбирже
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в феврале остались акции «Газпрома», несмотря на то что их доля немного снизилась — с 27,1% до 24,7%. Бумаги газовой монополии удерживают первую строчку рейтинга с большим отрывом от конкурентов.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Происшествия
Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Политика
Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию
Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.
Шоу-бизнес
Похудела на 22 кг: Диету Надежды Бабкиной одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян заявила для радиостанции «Говорит Москва», что эта диета является одобренным наукой вариантом питания.
Авто
Официально презентован серийный кроссовер Cupra Formentor
Cupra Formentor, первая серийная модель бренда, была официально представлена в качестве финальной версии одноименного концепта, презентованного в прошлом году.
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Политика
Спикер петербургского парламента призвал носить силовиков на руках
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга, призвал общественность лелеять силовиков, а при встрече «кланяться им и срывать шапки».
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Политика
Блумберг после «супервторника» обдумает возможность выхода из гонки
Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что обдумает возможность выхода из гонки после предварительных итогов "супервторника".
Происшествия
В Новой Москве в результате утечки топлива загрязнены два пруда
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.