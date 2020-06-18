Игры

Газета.RuГазета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
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Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

The GEEK16:39

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Российская газета12:58

Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября

CyberSport.ru12:07

Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

Чемпионат12:46

Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября

Игромания.ру12:20

Релиз Cyberpunk 2077 снова отложили — на этот раз до 19 ноября

3DNews12:50

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на середину ноября

Cyber.sports.ru12:07
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Коммерсантъ 16 июня в 18:37
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Авто

Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

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Армия и оружие

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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Идея продать самого известного «жильца» Красной площади возникла у политика после того, как французский предприниматель Стефан Дитенген предложил продать известную картину «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потери от коронавируса во Франции.
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Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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С 21 июня в Краснодарском крае для приезжающих туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире "России 1".
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Cyberpunk 2077
Компьютерная игра (action)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Анонс Cyberpunk 2077 состоялся 30 мая 2012 года. На E3 2018 был представлен кинематографический трейлер игры, спустя год на E3 2019 был показан ещё один трейлер и была названа дата выпуска. Первоначально выход игры намечался на 16 апреля, но позднее был перенесён на 17 сентября 2020 года.
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