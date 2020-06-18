Игры

Газета.RuГазета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
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Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

The GEEK16:39

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Российская газета12:58

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на середину ноября

Cyber.sports.ru12:07

Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

Чемпионат12:46

Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября

Игромания.ру12:20

Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября

CyberSport.ru12:07

Релиз Cyberpunk 2077 снова отложили — на этот раз до 19 ноября

3DNews12:50
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

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В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

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В Липецкой области откроются торговые центры

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ГТРК Липецк 03:48
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей 04:42
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Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
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Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления

Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
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Игроки были рады поработать в больших группах и принять участие в контактных тренировках.
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Путешествие в Подземье — появилось полтора часа нового геймплея Baldur’s Gate 3

До конца этого года Baldur’s Gate 3 должна стать доступна по программе раннего доступа.
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Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан

В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
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Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Сербия не признает Косово в обмен на вступление в ЕС

Сербия не признает независимость Косова в обмен на вступление в Европейский союз.
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Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США

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Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix

Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
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Компьютерная игра (action)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Анонс Cyberpunk 2077 состоялся 30 мая 2012 года. На E3 2018 был представлен кинематографический трейлер игры, спустя год на E3 2019 был показан ещё один трейлер и была названа дата выпуска. Первоначально выход игры намечался на 16 апреля, но позднее был перенесён на 17 сентября 2020 года.
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