Игры
Газета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
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Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Транспорт
Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы
Сахалин.Инфо 19:37
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
Здоровье
В Липецкой области откроются торговые центры
Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей 04:42
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Здоровье
Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 03:50
Футбол
Лэмпард: «Игроки „Челси“ были рады поработать в больших группах и принять участие в контактных тренировках»
Игроки были рады поработать в больших группах и принять участие в контактных тренировках.
Sport24.ru вчера в 23:58
Игры
Путешествие в Подземье — появилось полтора часа нового геймплея Baldur’s Gate 3
До конца этого года Baldur’s Gate 3 должна стать доступна по программе раннего доступа.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Политика
Путин обвинил Европу в попытке предать забвению Мюнхенское соглашение
Президент России Владимир Путин обвинил некоторых политиков Европы в попытке предать забвению Мюнхенское соглашение.
Lenta.ru 14:57
Политика
Сербия не признает Косово в обмен на вступление в ЕС
Сербия не признает независимость Косова в обмен на вступление в Европейский союз.
ИА Новороссия 16:08
Политика
Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Кино
Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix
Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
Ридус 15 июня в 17:35
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 14:30
Происшествия
Пропавшего мальчика пожарные искали ночью в котельных в Серышеве
К огнеборцам пожарной части № 63 поселка Серышево с просьбой о помощи в поиске ребенка обратились полицейские.
Телепорт 20:59