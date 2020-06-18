Игры
Газета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Авто
Renault начала продажи обновлённого Renault Kaptur в России
Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Новые автомобили 15 июня в 11:23
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Футбол
Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше.
Спорт-Экспресс 15:25
Гаджеты
AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT
Компания AMD официально представила публике три новых процессора Ryzen.
Goroday.ru 16 июня в 19:03
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Технологии
Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google
Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую.
Инфорос 04:30
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Горжусь, что я — первый чемпион „Формулы-1“ из рабочего класса»
Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своих успехах в карьере.
Спорт-Экспресс 08:52
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры
«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.
RT на русском 18:00
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
Шоу-бизнес
Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам
Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
KM.ru вчера в 05:22