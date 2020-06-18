Игры

Газета.RuГазета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
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Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

The GEEK16:39

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Российская газета12:58

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на середину ноября

Cyber.sports.ru12:07

Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

Чемпионат12:46

Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября

Игромания.ру12:20

Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября

CyberSport.ru12:07

Релиз Cyberpunk 2077 снова отложили — на этот раз до 19 ноября

3DNews12:50
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
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Шоу-бизнес

«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини

Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

РБК 11:59
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
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Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Газета.Ru 17:45
Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Происшествия

Суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Право.ру 09:36
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
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Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
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Общество

Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
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Авто

Renault начала продажи обновлённого Renault Kaptur в России

Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Новые автомобили 15 июня в 11:23
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
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Футбол

Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше.
Спорт-Экспресс 15:25
Гаджеты

AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT

Компания AMD официально представила публике три новых процессора Ryzen.
Goroday.ru 16 июня в 19:03
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
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Технологии

Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google

Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую.
Инфорос 04:30
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Горжусь, что я — первый чемпион „Формулы-1“ из рабочего класса»

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своих успехах в карьере.
Спорт-Экспресс 08:52
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Футбол

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры

«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.
RT на русском 18:00
Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
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Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
KM.ru вчера в 05:22
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Cyberpunk 2077
Компьютерная игра (action)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Анонс Cyberpunk 2077 состоялся 30 мая 2012 года. На E3 2018 был представлен кинематографический трейлер игры, спустя год на E3 2019 был показан ещё один трейлер и была названа дата выпуска. Первоначально выход игры намечался на 16 апреля, но позднее был перенесён на 17 сентября 2020 года.
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