Игры

Газета.RuГазета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Российская газета12:58

Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября

CyberSport.ru12:07

Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

Чемпионат12:46

Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября

Игромания.ру12:20

Выход Cyberpunk 2077 перенесен на 19 ноября

Матч ТВ12:13

Релиз Cyberpunk 2077 снова отложили — на этот раз до 19 ноября

3DNews12:50

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на середину ноября

Cyber.sports.ru12:07
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

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Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Общество

В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
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В Китае обнаружен вулкан, который может снова начать извергаться

Специалисты обнаружили две огромные магматические камеры под горой Вэй в Хэйлунцзяне, недалеко от границы с РФ и Северной Кореей.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Общество

Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
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В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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В "Ростове" предложили перенести матч на другую дату, однако в "Сочи" заявили об отказе идти навстречу сопернику.
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Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

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Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

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Компания Hawk-Eye извинилась за незасчитанный гол перед клубом АПЛ

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Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

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В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
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Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

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В Краснодарском крае откроются все гостиницы

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Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Cyberpunk 2077
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Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Анонс Cyberpunk 2077 состоялся 30 мая 2012 года. На E3 2018 был представлен кинематографический трейлер игры, спустя год на E3 2019 был показан ещё один трейлер и была названа дата выпуска. Первоначально выход игры намечался на 16 апреля, но позднее был перенесён на 17 сентября 2020 года.
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