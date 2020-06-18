Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 5K

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 669

Политика На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 27

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 791

Общество В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель. 526

Наука В Китае обнаружен вулкан, который может снова начать извергаться Специалисты обнаружили две огромные магматические камеры под горой Вэй в Хэйлунцзяне, недалеко от границы с РФ и Северной Кореей.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 148

Общество Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.

Энергетика В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса. 4

Футбол Гендиректор «Сочи» оправдался за отказ переносить матч с «Ростовом» В "Ростове" предложили перенести матч на другую дату, однако в "Сочи" заявили об отказе идти навстречу сопернику.

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева Двух боевиков банды Басаева-Хаттаба задержали по делу о нападении на российских солдат в Дагестане в 1999 году. 511

Общество В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.

Общество В Краснодарском крае откроются все гостиницы В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов. 2