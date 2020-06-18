Игры
Газета.RuРелиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.
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Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их планировки в новых многоэтажках.
Piter.tv 02:27
Происшествия
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ 10:43
Наука
В Китае обнаружен вулкан, который может снова начать извергаться
Специалисты обнаружили две огромные магматические камеры под горой Вэй в Хэйлунцзяне, недалеко от границы с РФ и Северной Кореей.
Pravda.Ru 05:58
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Энергетика
В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
Профиль 14:30
Футбол
Гендиректор «Сочи» оправдался за отказ переносить матч с «Ростовом»
В "Ростове" предложили перенести матч на другую дату, однако в "Сочи" заявили об отказе идти навстречу сопернику.
Газета.Ru 13:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
Двух боевиков банды Басаева-Хаттаба задержали по делу о нападении на российских солдат в Дагестане в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 07:25
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Футбол
Компания Hawk-Eye извинилась за незасчитанный гол перед клубом АПЛ
Ореанда-Новости 05:54
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Общество
В Краснодарском крае откроются все гостиницы
В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов.
Коммерсантъ Краснодар 04:32
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07