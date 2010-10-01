Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ruРелиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Студия Techland объявила о переносе выхода Dying Light 2. О том, когда ждать релиза, разработчики расскажут в ближайшие месяцы.
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Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры

ФАН17:32

Названа новая дата релиза саги о зомби «Dying Light 2»

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Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

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Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

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Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

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Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

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Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок

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В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
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