Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruРелиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Новая дата релиза пока неизвестна Компания Sony объявила о переносе эксклюзива для PlayStation 4 - The Last of Us: Part 2 - на более поздний срок из-за проблем с логистикой, обусловленной вспышкой коронавируса в мире.
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Разработчики показали новые скриношты отложенной игры «The Last Of Us 2»

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Sony отложила выход The Last of Us Part II и Marvel’s Iron Man VR

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Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

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Sony решила отложить релизы игр The Last of Us 2 и Iron Man

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The Last of Us Part II не выйдет в мае 2020

ИА Красная Веснавчера в 14:29
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Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM вчера в 01:20
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Китае впервые запретили есть собак и кошек

Известия вчера в 19:24
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск вчера в 22:10
Политика

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:22
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Религия

В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
Известия вчера в 15:50
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru вчера в 11:15
Политика

Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ugpressa.ru вчера в 16:07
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Экономика

Пивовары просят защиты от властей регионов

СРП обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Общество

СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США

Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
REGNUM вчера в 22:10
Здоровье

Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России

Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.
REGNUM вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости вчера в 23:02
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 01 апреля в 05:17
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Назван срок окончания вспышки коронавируса в России

Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Челнинские известия вчера в 01:15
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Раиса Бредний: «Начинаю выздоравливать»

Улан-удэнка Раиса Бредний сообщила о состоянии своего здоровья Улан-удэнка Раиса Бредний, проходящая лечение в республиканской инфекционной больнице, выздоравливает.
Байкал-Daily 00:17
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The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля 2020 года, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года.
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