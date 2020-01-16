Экономика Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.

Политика Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".

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Происшествия ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.

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