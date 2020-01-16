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Cyber.sports.ruCyber.sports.ruCyberpunk 2077 перенесли на сентябрь

CD Projekt RED перенесла дату выхода Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года. Изначальная дата выхода – 20 апреля.
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