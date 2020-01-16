Игры
Cyber.sports.ruCyberpunk 2077 перенесли на сентябрь
CD Projekt RED перенесла дату выхода Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года. Изначальная дата выхода – 20 апреля.
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Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
Экономика
Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию
Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Происшествия
Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде
Экономика
Молочный комплекс «ЭкоНива» на Алтае выйдет на проектную мощность в 2021 году
Крупный молочный комплекс "ЭкоНива-Алтай", строительство которого в Алтайском крае начал холдинг "ЭкоНива", выйдет на проектную мощность в 2021 году.
Музыка
Мишустин оказался автором песен Лепса
Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Здоровье
Острой кишечной инфекцией в Кизляре заболели уже более 100 человек
Число жителей Кизляра, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, превысило сто человек, почти половина из них – дети.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Общество
На Урале нашли полукилограммовый изумруд
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка
ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Общество
«Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей
«Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Денег».
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму с 18 по 19 января будет организовано 46 мест для безопасного купания верующих.
Автоспорт
Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.
Политика
Медведев выступил с особым заявлением по отставке правительства
Экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил благодарность всем, с кем ему довелось работать в составе кабмина.
Наука
Назван способ убить неуязвимых тихоходок
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Политика
Сандерс обошел Байдена в споре демократов за кресло президента США
Берни Сандерс в преддверии предвыборной гонки за должность президента США догнал и обошел своего конкурента Джо Байдена по популярности среди избирателей из числа сторонников Демократической партии.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера
Государственная дума провела заседание, по итогам которого депутаты проголосовали по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Шоу-бизнес