Игры
ИзвестияРелиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля. Разработчики отметили в Twitter, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Армия и оружие
Ростех: техника «Армата» пока не начала поступать в войска
Осенью прошлого года Чемезов говорил, что первая опытная партия новой техники на базе «Армата» должна начать поступать в войска в конце 2019 — начале 2020 годов.
Общество
Цензура заработала: Tilda блокирует сайты на своей платформе
"Сайт подлежит блокировке за то, что контент, размещенный на нем, политически направлен, тогда как платформа Tilda предназначена для создания бизнес-проектов".
Авто
УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию
Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Политика
Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства
По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Общество
Названы ресурсы, к которым обеспечат бесплатный интернет-доступ
Эксперты и участники интернет-рынка назвали сервисы, которые будут доступны бесплатно всем пользователям.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Политика
Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию
Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем опасны крещенские купания
В канун Крещения Господня Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что не всем полезны купаниях в холодной проруби, а для кого-то они просто опасны, сообщается на сайте ведомства.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Здоровье
Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Общество
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке
В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Футбол
Как в России отреагировали на инициативу о расширении РПЛ
Клубы РПЛ большинством голосов выступили за расширение элитного дивизиона до 18 команд.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Происшествия