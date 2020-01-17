Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля. Разработчики отметили в Twitter, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.

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Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

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Политика Госдеп отреагировал на отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».