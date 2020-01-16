Игры

ИзвестияИзвестияРелиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля. Разработчики отметили в Twitter, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.
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Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru12:54

Выпуск Cyberpunk 2077 отложили

Lenta.ru14:48

Даже Киану не помог: релиз Cyberpunk 2077 перенесли на осень

Российская газета14:41

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

РИА Новости14:15

Игра закончена, но... Релиз Cyberpunk 2077 отложили на пять месяцев

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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на полгода

Чемпионат13:06

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

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В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

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По словам президента, в случае если доходы семьи в расчете на одного человека не превышают 1 МРОТ, то семьи должны получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
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В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
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Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

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Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

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В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
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Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.
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