Игры
ИзвестияРелиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля. Разработчики отметили в Twitter, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.
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Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
Политика
Трамп не исключил визита на форум в Давосе
Президент США Дональд Трамп не исключил, что отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Наука
Химики улучшили графен с помощью куриного помета
Политика
Госдума согласовала назначение Мишустина премьером РФ
Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства.
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Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года
Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
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Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
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Аромат французской лаванды расслабляет и успокаивает, а также помогает снизить давление и пульс.
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СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Политика
В Госдуме назвали хорошо работавших министров правительства Медведева
Фракция «Единой России» в Госдуме обратилась к кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину с просьбой учесть хорошую работу ряда членов правительства Дмитрия Медведева.
Футбол
Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Авто
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4
Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Музыка
Мишустин оказался автором песен Лепса
Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Общество
Материнский капитал дадут за рождение первенца
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева
СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
Общество
Германия закроет все угольные электростанции к 2038 году
Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Технологии
Google может вернуть в Android функцию записи разговоров
Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Общество
В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию
По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.