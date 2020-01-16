Игры

ИзвестияИзвестияРелиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля. Разработчики отметили в Twitter, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

РИА Новости14:15

Выпуск Cyberpunk 2077 отложили

Lenta.ru14:48

Даже Киану не помог: релиз Cyberpunk 2077 перенесли на осень

Российская газета14:41

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия16:26

Игра закончена, но... Релиз Cyberpunk 2077 отложили на пять месяцев

REGNUM13:44

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на полгода

Чемпионат13:06

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Общество

Объявлены первые финалисты конкурса «Лидеры России»

Lenta.ru 11:25
Происшествия

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 16:15
Политика

Трамп не исключил визита на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп не исключил, что отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января.
RT на русском 18:35
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Наука

Химики улучшили графен с помощью куриного помета

Популярная механика 11:59
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском 16:30
Политика

Госдума согласовала назначение Мишустина премьером РФ

Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства.
РИА Новости Крым 07:30
Футбол

Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года

Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Спорт-Экспресс 14:58
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 18:39
Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета вчера в 04:54
Здоровье

Травы и пряности, которые помогут снизить кровяное давление

Аромат французской лаванды расслабляет и успокаивает, а также помогает снизить давление и пульс.
Ридус 15:17
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
Политика

В Госдуме назвали хорошо работавших министров правительства Медведева

Фракция «Единой России» в Госдуме обратилась к кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину с просьбой учесть хорошую работу ряда членов правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 08:02
Футбол

Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»

По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Soccer.ru 12:23
Авто

Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4

Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Дни24 04:58
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Музыка

Мишустин оказался автором песен Лепса

Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Deita.ru 19:00
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
Общество

Материнский капитал дадут за рождение первенца

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
Рыбинская неделя вчера в 07:30
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия 18:05
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия 07:23
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
Московский Комсомолец 08:53
Общество

Германия закроет все угольные электростанции к 2038 году

Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.
Коммерсантъ 10:39
Кино

Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной

REGNUM вчера в 17:04
Технологии

Google может вернуть в Android функцию записи разговоров

Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров.
Piter.tv вчера в 11:11
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Общество

В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию

По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.
Газета.Ru 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Cyberpunk 2077
Компьютерная игра (action)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Анонс Cyberpunk 2077 состоялся 30 мая 2012 года. На E3 2018 был представлен кинематографический трейлер игры, спустя год на E3 2019 был показан ещё один трейлер и была названа дата выпуска - 16 апреля 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное