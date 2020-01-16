Игры
ИзвестияРелиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля. Разработчики отметили в Twitter, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.
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