Расклады перед матчем максимально просты: если москвичи побеждают, то обгоняют лидера в турнирной таблице. При этом выигрыш не гарантирует «Локо» первую строчку в РПЛ, так как между ними и «Зенитом» располагаются ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».

Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»

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