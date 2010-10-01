РПЛ
ИзвестияРельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»
Расклады перед матчем максимально просты: если москвичи побеждают, то обгоняют лидера в турнирной таблице. При этом выигрыш не гарантирует «Локо» первую строчку в РПЛ, так как между ними и «Зенитом» располагаются ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».
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Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
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США вводят санкции против Рауля Кастро
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«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
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