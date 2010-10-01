РПЛ

ИзвестияИзвестияРельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»

Локомотив — Зенит
28 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Расклады перед матчем максимально просты: если москвичи побеждают, то обгоняют лидера в турнирной таблице. При этом выигрыш не гарантирует «Локо» первую строчку в РПЛ, так как между ними и «Зенитом» располагаются ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».
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