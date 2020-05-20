Игры
REGNUMРемастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта. Об этом 19 мая сообщает «Игромания».
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Мафия навсегда – анонсирована Mafia Trilogy, включая ремейк первой части, опубликованы ролики и подробности о сборнике
Городской портал Новый Нижний20:00
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Комментарии
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Происшествия
В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка
"19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:06
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей
В Белгородской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека.
Вести.Ru 12:33
Футбол
Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина
На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.
Sports.ru 13:40
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.
RT на русском 05:39
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Армия и оружие
Лавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу
Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Профиль 11:51
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ 14:06
Общество
Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны
"Свободных дач нет" Повышенный интерес к покупке дачных участков в Барнауле возник в конце марта 2020 года, говорит и.о. председателя СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор) Александр Стрелков.
АМИТЕЛ 22:15
Общество
Иркутская область вводит масочный режим
Иркутск, 19 мая 2020, 13:20 — REGNUM Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая.
REGNUM 06:20
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Общество
Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила почти 250 интернет-ресурсов с фейковой курьерской доставкой товаров из интернет-магазинов, данные ресурсов направлены регистраторам доменных имен для дальнейшей блокировки, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 17:12
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Гаджеты
Apple может перенести презентацию новых iPhone
В связи с пандемией коронавируса корпорация Apple перенесет презентацию новой линейки смартфонов на октябрь, пишет Apple Insider.
Live24 14:03
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
Общество
В Совете Федерации решили поднять возраст продажи алкоголя до 21 года
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанцев озвучил рекомендацию верхней палаты парламента о том, что минимальный возраст покупателя, который приобретает алкоголь, должен быть от 21 года и выше, взамен нынешних 18 лет.
SM News 05:57
Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Происшествия
Апелляцию на арест красноярского бизнесмена Быкова рассмотрят 22 мая
Красноярский краевой суд рассмотрит 22 мая апелляционную жалобу защиты на арест красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщает пресс-служба суда.
РИА Новости 04:30
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10