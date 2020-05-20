Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта. Об этом 19 мая сообщает «Игромания».

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Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 51

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Гаджеты Apple может перенести презентацию новых iPhone В связи с пандемией коронавируса корпорация Apple перенесет презентацию новой линейки смартфонов на октябрь, пишет Apple Insider.

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