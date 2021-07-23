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Ремонт квартир с начала пандемии подорожал на треть

С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.
Известия
По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала прошлого года больше всего подорожали металлопрокат — на 80-100%, древесина — на 40-70%, утеплители — на 20-40%, битум дорожный — на 40-60%, сообщила газета «Известия».
Телеканал 360°
В числе лидеров фанера также, электротехническая и кабельная продукция, отделочные материалы и пластиковые окна.
Телеканал 360°
По итогам второго квартала этого года средняя стоимость ремонта квартир в московском регионе выросла на 32% в сравнении с I кварталом 2020-го, аналогичная ситуация в других крупных городах.
Взгляд-инфо

С чего всё началось

Неустройка: ремонт квартир с начала пандемии подорожал на треть

С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Производителей сейчас по жалобам граждан проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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