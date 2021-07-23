По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала прошлого года больше всего подорожали металлопрокат — на 80-100%, древесина — на 40-70%, утеплители — на 20-40%, битум дорожный — на 40-60%, сообщила газета «Известия».
С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Производителей сейчас по жалобам граждан проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил в четверг, 22 июля, что зарубежные партнеры хотят купить в России прежде всего истребители марок «Су» и «МиГ», самолеты Ил-76 и Ил-78, вертолеты Миля и Камова, а также «Панцири».
Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.