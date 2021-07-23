В «Рособоронэкспорте» отметили заинтересованность Запада в самолетах и средствах ПВО

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил в четверг, 22 июля, что зарубежные партнеры хотят купить в России прежде всего истребители марок «Су» и «МиГ», самолеты Ил-76 и Ил-78, вертолеты Миля и Камова, а также «Панцири».