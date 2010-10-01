Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРенат Янбаев: «Жалею только об уходе из „Локомотива“»

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Игрок ногинского клуба «Знамя», бывший футболист сборной России и «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал, почему ушел из железнодорожного клуба, для чего играет в любительской лиге, а также вспомнил поражение от сборной Словении в Мариборе 10 лет назад.
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Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

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