Игрок ногинского клуба «Знамя», бывший футболист сборной России и «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал, почему ушел из железнодорожного клуба, для чего играет в любительской лиге, а также вспомнил поражение от сборной Словении в Мариборе 10 лет назад.

Ренат Янбаев: «Жалею только об уходе из „Локомотива“»

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