Футбол
Sportbox.RUРенат Янбаев: «Жалею только об уходе из „Локомотива“»
Игрок ногинского клуба «Знамя», бывший футболист сборной России и «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал, почему ушел из железнодорожного клуба, для чего играет в любительской лиге, а также вспомнил поражение от сборной Словении в Мариборе 10 лет назад.
Читать в источнике
Оценить
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Происшествия
Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом
По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов
По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
Политика
Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Общество
Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика
В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
Гаджеты
Motorola патентует модульный складной телефон
Политика
Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии
По данным издания, украинские дипломаты вызвали венгерского коллегу накануне и вручили ему ноту протеста из-за его заявлений об автономии венгерского нацменьшинства в Незалежной и блокировке Будапештом деятельности комиссии Украина — Североатлантический Альянс.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
Украинский министр опроверг планы о смене руководства «Нафтогаза»
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати
Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.
Футбол
Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с оскорблениями про Дзюбу
Политика
США пригрозили торговой войной Франции
США могут ввести тарифы на французские товары стоимостью около $2,4 млрд в ответ на цифровой налог, введенный властями Франции.
Общество
Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
Политика