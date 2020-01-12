ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.

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Актриса и режиссер Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash. Отмечается, что актриса прогуливалась в день своего рождения по центру столицы.

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

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