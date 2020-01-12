Происшествия
Газета.RuРената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы
Актриса и режиссер Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash. Отмечается, что актриса прогуливалась в день своего рождения по центру столицы.
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ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.ТК Звезда09:28
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Киберспорт
Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января
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Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
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