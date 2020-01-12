Происшествия

Газета.RuГазета.RuРената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Актриса и режиссер Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash. Отмечается, что актриса прогуливалась в день своего рождения по центру столицы.
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звезда09:28

Подробнее о событии

Московская полиция проверит сообщения о наезде на Ренату Литвинову

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Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой

ТК Звезда11:13

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

Вечерняя Москва10:49

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС10:04

Стали известны подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой

РИА Новости10:58

Полиция проводит проверку после наезда авто на Ренату Литвинову в центре Москвы

РИАМО10:18

ГИБДД Москвы проверяет данные о наезде иномарки на Ренату Литвинову в день ее рождения

Москва 2411:08
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол

Лунин досрочно вернется в «Реал» из аренды в «Вальядолиде»

Аренда украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в «Вальядолиде» будет досрочно прекращена, и 20-летний футболист в ближайшее время вернется в мадридский клуб, сообщает Marca.
Sport24.ru 07:57
Футбол

Эмилиано Ригони завис между «Сампдорией» и «Зенитом»

Петербургский «Зенит» не хочет отзывать Эмилиано Ригони из аренды в «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает итальянское издание Calciomercato.
Спорт день за днем 10:51
Происшествия

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
REGNUM 14:16
Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
Вести.Ru 15:47
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Футбол

Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»

Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году.
Чемпионат 16:09
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
REGNUM 15:43
Политика

Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
Lenta.ru 15:23
Шоу-бизнес

Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете

После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
News.ru 10 января в 12:07
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 10 января в 13:28
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Политика

Армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия в Ливии

Российская газета вчера в 20:19
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Киберспорт

Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Игромания.ру 14:00
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Bimru.ru 04:56
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Технологии

Microsoft не всех пользователей Windows 10 переведет на новый браузер

В конце прошлого года в интернете появилось сообщение о якобы намерении IT-гиганта в автоматическом режиме перевести всех пользователей «операционки» Windows 10 на недавно выпущенный браузер Microsoft Edge, функционирующий на движке Chromium.
Актуальные Новости 01:25
Спорт

Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула родину

Красная весна 11:14
Здоровье

Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Медики призывают людей не паниковать раньше времени и поэтому перечислили признаки того, что у человека нет онкозаболевания.
ToDay News Ufa 09 января в 19:51
Шоу-бизнес

Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом

В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Kleo.ru 08:39
Спорт

Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на ЧЕ

Sport24.ru 10:55
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи

Neva.Today вчера в 06:04
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Космос

В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»

Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
REGNUM вчера в 07:52
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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