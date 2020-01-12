Происшествия

ИзвестияИзвестияРената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Литвинова заверила, что с ней «уже всё хорошо», после наезда медики ей «зашили подбородок». Актриса опровергла информацию о том, что находилась в нетрезвом виде в момент происшествия. По словам потерпевшей, сбившая ее машина «совершенно не собиралась останавливаться».
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