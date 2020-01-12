Происшествия

Вести.RuВести.RuСбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

В своем Instagram Литвинова рассказала о подробностях инцидента. Она подтвердила, что ее сбили на пешеходном переходе, причем машина не собиралась останавливаться. По словам актрисы, она пострадала по пути в салон после пробежки.
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Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

РБК16:03

Оперировавший Литвинову после ДТП врач рассказал о ее состоянии

РЕН ТВ13:57

Литвинова рассказала о том, как ее сбила машина

РИАМО11:27

Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes

Москва 2412:19

Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после наезда машины в Москве

Вечерняя Москва11:43

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

РИА Новости13:25

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП

Пятый канал11:51
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Происшествия

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
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Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
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Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

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Коммерсантъ 19:40
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В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме

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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
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Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
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ТАСС 16:13
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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

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В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови

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Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество.
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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
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Политика

Ирак захотел купить у России С-400

Члены ирaкского пaрлaментa зaявили, что Ирaк нaчaл обсуждaть с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400.
Национальная служба новостей 04:35
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

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РБК вчера в 10:48
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
РИА Новости 17:10
Политика

В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Вести.Ru 18:06
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С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7

Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Уфимские Заметки вчера в 04:36
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
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«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
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В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
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Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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