Актриса и режиссёр Рената Литвинова в четверг приезжала в квартиру Михаила Ефремова, отправленного под домашний арест из-за ДТП со смертельным исходом.

с чего всё началось

Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит.

После смертельного ДТП, который устроил Михаил Ефремов, актёр находится под домашним арестом до 9 августа. Далее состоится суд и будет вынесен приговор. Многие друзья артиста поддержали его, в том числе актриса, кинорежиссёр и телеведущая Рената Литвинова.

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