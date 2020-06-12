Шоу-бизнес

Paparazzi.ruPaparazzi.ruРената Литвинова рассказала о посещении квартиры Ефремова

После смертельного ДТП, который устроил Михаил Ефремов, актёр находится под домашним арестом до 9 августа. Далее состоится суд и будет вынесен приговор. Многие друзья артиста поддержали его, в том числе актриса, кинорежиссёр и телеведущая Рената Литвинова.
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Рената Литвинова
Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит.
— Рената Литвинова, российская актрисаТелеканал 360° 09:44
с чего всё началось

Рената Литвинова рассказала, кого привезла в квартиру Ефремова

Актриса и режиссёр Рената Литвинова в четверг приезжала в квартиру Михаила Ефремова, отправленного под домашний арест из-за ДТП со смертельным исходом.
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