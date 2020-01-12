В своем Instagram Литвинова рассказала о подробностях инцидента. Она подтвердила, что ее сбили на пешеходном переходе, причем машина не собиралась останавливаться. По словам актрисы, она пострадала по пути в салон после пробежки.

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