Общество
РБКРенато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко
Лидер молдавской Нашей партии и экс-мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520».
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Короли госзаказа и молдавская схема СК расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК.РБК00:02
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Дни24 вчера в 05:17
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Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
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Экономика
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По данным SIPRI, Россия в прошлом году потратила на оборону $61,4 млрд, впервые с 2006-го не войдя в пятерку ведущих стран по этому показателю (данные получены конвертацией номинальных расходов в рублях по рыночному курсу доллара).
РБК 04:43
Происшествия
Жители Архангельска привязали мужчину к столбу и устроили самосуд
Вечерний курьер 01:24
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
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Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
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Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
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Дни24 вчера в 12:56
Происшествия
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Следственный комитет попросил суд арестовать пять новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
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Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
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В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
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РБК 04:00
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SpaceX запросила разрешение на запуск ещё 30 000 спутников Starlink
По сообщению SpaceNews, компания запросила у Международного союза электросвязи разрешение на доступ к спектру ещё для 30 000 спутников Starlink.
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