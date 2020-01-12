Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРенату Литвинову сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы. Об этом рассказала ее ассистентка Александра, сообщает телеканал "Звезда". Литвинова шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина, за рулем которой находилась девушка.
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звезда09:28

Подробнее о событии

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС10:04

ГИБДД Москвы проверяет информацию о наезде автомобиля на актрису Р.Литвинову в центре столицы

Агентство Москва10:41

Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой

ТК Звезда11:13

ГИБДД Москвы проверяет данные о наезде иномарки на Ренату Литвинову в день ее рождения

Москва 2411:08

Московская полиция проверит сообщения о наезде на Ренату Литвинову

Интерфакс10:47

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новости10:01

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

Вечерняя Москва10:49
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Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
РИА Новости 17:10
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

"12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:39
Общество

Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете

РИА Новости 12:57
Экономика

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости 16:06
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Космос

Кто живет в самой удаленной от земли точке, узнали ученые

Южнотихоокеанский водоворот занимает 10 процентов поверхности океана, он является самой большой из пяти гигантских океанических современных систем Земли и считается «пустыней» с точки зрения морской биологии.
LentaChel.ru 14:33
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости вчера в 08:20
Происшествия

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Вести.Ru 11:35
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Киберспорт

Xepher: «Мне непонятен пик Лешрака от Gambit»

Cyber.sports.ru вчера в 11:56
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Экономика

Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
ПРАЙМ 16:15
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК 16:00
Футбол

«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии

Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Вести.Ru 17:34
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости 17:02
Музыка

Селена Гомес выпустила новый альбом

Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
РИА Новости 10 января в 23:42
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец 08:25
Кино

Генри Кавилл получил за роль Геральта в «Ведьмаке» больше $3 млн

Например, самым высокооплачиваемым артистом в драматическом жанре стал Хавьер Бардем, за одну серию «Кортез», который ещё не вышел на экраны, он получал от Amazon Prime по $1,2 млн.
News.ru вчера в 16:38
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

RT на русском 16:55
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
News.ru 09:17
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Кино

Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры

Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
VSE42.RU вчера в 05:08
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Игры

Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation

Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Ferra 09:33
Здоровье

Подъемник и лифт появятся в травмпункте Якутска

Якутия 24 10 января в 03:13
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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