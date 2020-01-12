Происшествия
РИА НовостиРенату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы. Об этом рассказала ее ассистентка Александра, сообщает телеканал "Звезда". Литвинова шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина, за рулем которой находилась девушка.
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с чего всё началось
ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.ТК Звезда09:28
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Представители оппозиции заявили, что в срыве программы лечения гепатита виноваты власти страны.
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
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Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
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Семь стран лишились права голоса в ООН
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Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Политика
Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
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Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
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В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
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