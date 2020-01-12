ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.

с чего всё началось

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы. Об этом рассказала ее ассистентка Александра, сообщает телеканал "Звезда". Литвинова шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина, за рулем которой находилась девушка.

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