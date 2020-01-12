Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРенату Литвинову сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы. Об этом рассказала ее ассистентка Александра, сообщает телеканал "Звезда". Литвинова шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина, за рулем которой находилась девушка.
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звезда09:28

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ГИБДД Москвы проверяет информацию о наезде автомобиля на актрису Р.Литвинову в центре столицы

Агентство Москва10:41

Полиция проводит проверку после наезда авто на Ренату Литвинову в центре Москвы

РИАМО10:18

ГИБДД Москвы проверяет данные о наезде иномарки на Ренату Литвинову в день ее рождения

Москва 2411:08

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС10:04

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новости10:01

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

Вечерняя Москва10:49

Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой

ТК Звезда11:13
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Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

РБК 19:04
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Общество

В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
РБК 08:11
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Футбол

«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера

Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Sportbox.RU 15:57
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Авто

Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам

Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
АБН 14:51
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 15:27
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Футбол

АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

АЕК потерпел поражение от ПАОК в мачте 18-го тура чемпионата Греции.
Sportbox.RU 14:27
Политика

США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.
РИА Новости 18:40
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Космос

Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на серийный корабль «Орел»

РИА Новости 19:08
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
ТАСС 19:02
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
АБН 17:53
Общество

Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК 15:34
Здоровье

Оппозиция обвинила власти Грузии в срыве программы лечения гепатита

Представители оппозиции заявили, что в срыве программы лечения гепатита виноваты власти страны.
Кавказский узел вчера в 17:47
Космос

В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты

Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Газета Кемерова 10 января в 09:47
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Коммерсантъ 16:59
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Политика

Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
Известия 17:01
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета 15:57
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК вчера в 22:26
Политика

Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Эхо Москвы 18:05
Футбол

Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату

Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
Иркутск Сегодня вчера в 21:00
Армия и оружие

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

REGNUM 14:07
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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