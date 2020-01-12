Происшествия
Lenta.ruРенату Литвинову сбила машина в центре Москвы
Актрису театра и кино Рената Литвинова сбила машина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что инцидент произошел недалеко от ресторана «Макдоналдс».
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Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Спорт
Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ
Биатлон
Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте
Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Космос
США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»
Американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл заявил, что российский спутник «Космос-2491» разрушился в космосе.
Политика
Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил матерным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.
Политика
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Авто
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году
В середине декабря 2019 года АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada 4x4 с заводским обозначением FL (Facelift).
Фигурное катание
Панфилова и Рылов выиграли золото юношеской Олимпиады в парном катании
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя
Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Общество
В Омане умер бездетный султан, правивший страной полвека
В Омане завершилась 50-летняя эпоха правления султана Кабуса Бен Саида.
Происшествия
Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом
На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв, передает "Интерфакс". В результате инцидента пострадали пять человек.
Культура
Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут
Политика
Путин прокомментировал информацию о «российских наемниках» в Ливии
Если российские граждане и работают в Ливии, то они не получают от России денег.
Политика
В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку
Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.
Общество
Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов
Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Знаменательное событие произошло рано утром.