Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРенату Литвинову сбила машина в центре Москвы

Актрису театра и кино Рената Литвинова сбила машина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что инцидент произошел недалеко от ресторана «Макдоналдс».
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Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

РИА Новости10:01

Ренату Литвинову в день рождения сбила машина

Российская газета10:01

Ассистентка Ренаты Литвиновой подтвердила, что актрису сбила машина

Вечерняя Москва09:43

Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

РИАМО09:43

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ru09:31

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ТК Звезда09:28

СМИ узнали о наезде на Ренату Литвинову в центре Москвы

Известия09:56
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Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Российская газета 09:33
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 07:51
Происшествия

В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
ТАСС 06:23
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Политика

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru 07:15
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Спорт

Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ

RT на русском 09:01
Биатлон

Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте

Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
RT на русском 09:37
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Космос

США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл заявил, что российский спутник «Космос-2491» разрушился в космосе.
Комсомольская правда 07:19
Политика

Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил матерным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.
Lenta.ru 09:40
Политика

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Спорт-Экспресс вчера в 13:04
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 06:34
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

РИА Новости вчера в 23:27
Авто

Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году

В середине декабря 2019 года АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada 4x4 с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 09:18
Фигурное катание

Панфилова и Рылов выиграли золото юношеской Олимпиады в парном катании

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.
Sport24.ru 07:05
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя

Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Газета.Ru 09:50
Общество

В Омане умер бездетный султан, правивший страной полвека

В Омане завершилась 50-летняя эпоха правления султана Кабуса Бен Саида.
Росбалт 10 января в 23:57
Происшествия

Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом

На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв, передает "Интерфакс". В результате инцидента пострадали пять человек.
Газета.Ru вчера в 14:46
Культура

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Политика

Путин прокомментировал информацию о «российских наемниках» в Ливии

Если российские граждане и работают в Ливии, то они не получают от России денег.
iReactor вчера в 11:43
Политика

В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.
REGNUM 08:57
Общество

Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
РИА Новости 08:54
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Знаменательное событие произошло рано утром.
StarHit.ru 06:17
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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