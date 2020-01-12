Происшествия
ТАССАвтомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем".
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с чего всё началось
ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.ТК Звезда09:28
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