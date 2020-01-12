Происшествия

ТАССТАССАвтомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем".
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звезда09:28

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Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ТК Звезда09:28

ГИБДД Москвы проверяет данные о наезде иномарки на Ренату Литвинову в день ее рождения

Москва 2411:08

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС10:04

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новости10:01

Московская полиция проверит сообщения о наезде на Ренату Литвинову

Интерфакс10:47

Полиция проводит проверку после наезда авто на Ренату Литвинову в центре Москвы

РИАМО10:18

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

Вечерняя Москва10:49
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Происшествия

Суд арестовал участника потасовки с сыном Жванецкого

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Происшествия

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Неизвестные дважды ограбили музей "Пороховая башня" в Одессе, о первом случае музей заявил в субботу, о втором - в воскресенье, сообщила пресс-служба музея.
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Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

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Происшествия

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
РИА Новости 13:25
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК 07:40
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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