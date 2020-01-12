Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРенату Литвинову сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы. Об этом рассказала ее ассистентка Александра, сообщает телеканал "Звезда". Литвинова шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина, за рулем которой находилась девушка.
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звездавчера в 09:28

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Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новостивчера в 10:01

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ТК Звездавчера в 09:28

Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

РИАМОвчера в 09:43

СМИ: Ренату Литвинову сбили в центре Москвы

Вечерняя Москвавчера в 09:31

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ruвчера в 09:31

Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

Lenta.ruвчера в 09:48

СМИ: автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Московский Комсомолецвчера в 09:23
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Общество

Жителя Татарстана арестовали после инсценировки суда над Путиным

Городской суд Набережных Челнов отправил в СИЗО местного гражданского активиста Карима Ямадаева за инсценировку суда над президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
URA.Ru 00:04
Шоу-бизнес

Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился.
Вести.Ru 05:27
Политика

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
РБК 00:57
Единоборства

Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой

В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:32
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей

Оказалось, ведущая переписала все имущество на своих детей.
Актуальные Новости 00:06
Общество

Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви

По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
Красная весна вчера в 16:22
Авто

В Токио показали концепт-кар на основе Toyota Prius

Оригинальный прототип создали на основе модели Prius PHV. В то же время внешность «авто-донора» значительно изменили.
CarsWeek.ru вчера в 23:21
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
РИА Новости 05:27
Армия и оружие

В НАТО рассказали об ответе на размещение «Искандеров» с новой ракетой

REGNUM 05:36
Происшествия

В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело

В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.
БК55 00:04
Здоровье

Защитник прав автомобилистов придумал, как их ограничить

Председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов предложил ограничить права пожилых водителей.
Quto.ru 03:58
Армия и оружие

Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана

К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
РБК 02:34
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
РИА Новости 04:21
Политика

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Известия вчера в 20:17
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

У оскароносного триллера 1991 года «Молчание ягнят» появится спин-офф. Производством сериала займется компания CBS.
Известия 05:54
Происшествия

Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Lenta.ru 03:40
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Политика

Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве

Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Взгляд.ру 03:40
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Авто

Chery зарегистрировала марку Exeed для России

Совсем недавно компания Chery зарегистрировала на территории Российской Федерации свой вариант под именем Exeed.
Inc-news.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Вечерняя Москва вчера в 09:17
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Гаджеты

Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
The GEEK 00:10
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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