Авто
ИзвестияRenault представила новый Kaptur
Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате. Автомобиль немного изменился внешне, но переехал на новую платформу и получил новый силовой агрегат. Интерьер теперь выгляди дороже, а количество опций выросло.
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Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки
Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
RT на русском 11:23
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК 08:07
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Собянин объяснил порядок работы МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
Известия 11:54
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Хоккей
Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов
Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов скончался, в составе армейской команды нападающий стал семикратным чемпионом СССР, сообщает Газета.ru.
РИАМО 11:06
Футбол
Игры Бундеслиги начнутся с минуты молчания в честь жертв коронавируса
В ближайшие два тура Бундеслига намерена выразить слова соболезнования в связи с этой трагедией.
ProstoProSport 00:00
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Происшествия
Суд заключил на месяц под стражу депутата Заксобрания Кубани
В четверг Первомайский районный суд столицы региона принял решение заключить под стражу депутата Законодательного собрания Кубани, который подозревается в мошенничестве.
Российская газета 12:10
Экономика
Политолог спрогнозировал обвал курса рубля до 110 за доллар этим летом
Политолог Валерий Соловей не сомневается в обвале рубля.
Наша версия 10:39
Общество
Власти Турции передумали отменять шведский стол
Турция не намерена отказываться от использования в местных гостиницах системы all inclusive, а также от шведского стола.
НТВ 07:06
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили релизный трейлер Aftermath
Студия NetherRealm опубликовала релизный трейлер Mortal Kombat 11: Aftermath.
CyberSport.ru 10:46
Игры
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
Российская газета 11:15
Гаджеты
Samsung представил новый бюджетный смартфон
Южнокорейский производитель техники Samsung готовится выпустить недорогой смартфон Galaxy A21s с мощными характеристиками.
NewInform 19 мая в 09:50
Политика
Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым.
ФАН вчера в 11:11
Здоровье
Уральский бизнес подарил 50 аппаратов ИВЛ госпиталю для ветеранов войн
Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн получит 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 20 аппаратов медучереждение уже получило.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:11
Происшествия
Военный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил жесткую посадку в Подмосковье, его экипаж погиб от полученных травм, сообщило Минобороны.
Ведомости 19 мая в 15:57
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ 11:59
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07