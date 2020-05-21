Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Визуально автомобиль практически не изменился, но технически поменялся серьезно.

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