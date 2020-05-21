Авто
КоммерсантъRenault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Визуально автомобиль практически не изменился, но технически поменялся серьезно.
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Напомним, сотрудники Хомутовской центральной районной больницы заявили о занижении статистики по коронавирусу в районе и об отсутствии обещанных президентом России Владимиром Путиным доплат за работу с ковидными пациентами.
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Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
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В Китае из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в самоизоляции оказались более ста восьми миллионов человек.
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