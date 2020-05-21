Авто
КоммерсантъRenault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Визуально автомобиль практически не изменился, но технически поменялся серьезно.
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Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки
Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.
Московский Комсомолец 13:52
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ 2020 года
По проекту Рособрнадзора сдавать единый государственный экзамен начнут 29 июня, а последние экзамены пройдут 20 июля 2020 года.
Территория новостей 12:48
Кино
Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
Политика
В Госдуме оценили выход США из Договора по открытому небу
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 15:37
Игры
Презентация Serious Sam 4 откладывается
Ранее разработчик обещал устроить презентацию в августе текущего года. Но что-то пошло не так, и дату перенесли на неопределенный срок.
Goroday.ru 13:28
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Общество
Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам
Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes
Обозреватель Врн 06:25
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости 13:54
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию, рассказали в ПФР
Пенсионный фонд России озвучил новые правила, согласно которым некоторый трудовой стаж не будет учитываться при выплате пенсии.
Live24 15:19
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12