Авто
КоммерсантъRenault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Визуально автомобиль практически не изменился, но технически поменялся серьезно.
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Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
Киберспорт
Стала известна дата выхода Valorant
Riot Games объявила дату выхода Valorant. Официальный релиз шутера состоится 2 июня. Ролик анонса разместили на YouTube.
CyberSport.ru 11:09
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Футбол
Иностранцы «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел
Bookmaker-ratings.ru 08:22
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%
ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
RT на русском 16:11
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
Виктор Шендерович, писатель и журналист был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:22
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24
Экономика
Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару
Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Здоровье
«Новая газета» сообщает, что в Якутии заразились 76 медиков
Издание утверждает, что в республике началось повальное заражение сотрудников медимцинских учредмедиков из-за нехватки средств защиты.
Эхо Москвы 10:32
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru 16:32
Политика
Путин: призыв для выпускников школ отложат
Москва, 21 мая 2020, 14:42 — REGNUM Министерство обороны России перенесет призыв в ряды Вооруженных сил для выпускников школ.
REGNUM 07:42
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты вчера в 11:34
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил госпитализацию
Спортсмен Дмитрий Иванов в беседе с порталом Teleprogramma.pro подтвердил, что находится в больнице. Сейчас ему оказывают врачебную помощь.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 17:54
Кино
HBO выпустит режиссёрскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Режиссёрская версия фильма «Лига справедливости» американца Зака Снайдера выйдет в 2021 году. Выпуском займётся стриминговый сервис HBO Max.
News.ru 06:56
Общество
Австрия с 15 июня откроет границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией
Власти Австрии откроют с 15 июня для передвижения туристов границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.
ТАСС 08:19