Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Визуально автомобиль практически не изменился, но технически поменялся серьезно.

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 33

Общество Госдума приняла закон о базе данных всего населения России Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг. 3,3K

Киберспорт Стала известна дата выхода Valorant Riot Games объявила дату выхода Valorant. Официальный релиз шутера состоится 2 июня. Ролик анонса разместили на YouTube.

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 100

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 215

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович Виктор Шендерович, писатель и журналист был сегодня гостем программы "Особое мнение".

Экономика «Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 3

Экономика Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон. 52

Космос Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Происшествия Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. 7

Политика Путин: призыв для выпускников школ отложат Москва, 21 мая 2020, 14:42 — REGNUM Министерство обороны России перенесет призыв в ряды Вооруженных сил для выпускников школ. 48

Политика Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.

Гаджеты Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах. 34

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил госпитализацию Спортсмен Дмитрий Иванов в беседе с порталом Teleprogramma.pro подтвердил, что находится в больнице. Сейчас ему оказывают врачебную помощь. 76

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 813

Музыка Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube. 17