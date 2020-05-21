Авто

КоммерсантъКоммерсантъRenault рассекретил обновленный Kaptur для России

Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Визуально автомобиль практически не изменился, но технически поменялся серьезно.
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Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху»

За рулем16:30

В России представлен обновленный Renault Kaptur

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Renault назвал дату российской премьеры обновленной версии Kaptur

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В России представлен Renault Kaptur с турбомотором и новым салоном

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Новый Renault Kaptur для России. Что изменилось?

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Показали обновленный Renault Kaptur с турбодвигателем

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Известна дата премьеры нового Renault Kaptur

UsedCars.ru18 мая в 01:00
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
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Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
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Киберспорт

Стала известна дата выхода Valorant

Riot Games объявила дату выхода Valorant. Официальный релиз шутера состоится 2 июня. Ролик анонса разместили на YouTube.
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Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
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Иностранцы «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел

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Экономика

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ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
RT на русском 16:11
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Наука

Прародину коренных американцев нашли на Байкале

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Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

Виктор Шендерович, писатель и журналист был сегодня гостем программы "Особое мнение".
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Экономика

«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты

На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Общество

Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
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Экономика

Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару

Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Здоровье

«Новая газета» сообщает, что в Якутии заразились 76 медиков

Издание утверждает, что в республике началось повальное заражение сотрудников медимцинских учредмедиков из-за нехватки средств защиты.
Эхо Москвы 10:32
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
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Происшествия

Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru 16:32
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Политика

Путин: призыв для выпускников школ отложат

Москва, 21 мая 2020, 14:42 — REGNUM Министерство обороны России перенесет призыв в ряды Вооруженных сил для выпускников школ.
REGNUM 07:42
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Политика

Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции

Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты вчера в 11:34
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone

Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
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Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета вчера в 05:04
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил госпитализацию

Спортсмен Дмитрий Иванов в беседе с порталом Teleprogramma.pro подтвердил, что находится в больнице. Сейчас ему оказывают врачебную помощь.
Газета.Ru 11:13
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Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

РБК 17:59
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Происшествия

В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер

Газета.Ru вчера в 10:23
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Экономика

Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 17:54
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Кино

HBO выпустит режиссёрскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Режиссёрская версия фильма «Лига справедливости» американца Зака Снайдера выйдет в 2021 году. Выпуском займётся стриминговый сервис HBO Max.
News.ru 06:56
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Общество

Австрия с 15 июня откроет границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией

Власти Австрии откроют с 15 июня для передвижения туристов границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.
ТАСС 08:19
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