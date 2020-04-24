Финансы

МИР 24МИР 24Решение ЦБ по ключевой ставке укрепило рубль

Центробанка снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 5,5%, сообщает телеканал «МИР 24». Как объяснили в ЦБ, эта мера нужна для поддержки экономики в период пандемии и падения цен на нефть.
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Курс доллара опускался ниже 74 руб./$, а курс евро — ниже 80 руб./€

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Рубль укрепился к доллару и евро на заявлении Набиуллиной о ключевой ставке

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В Санкт-Петербурге умер Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, который лечил пациентов с коронавирусом.
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США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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