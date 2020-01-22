Политика

Российская газетаРоссийская газетаРешение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
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Трамп разозлился, узнав о решении Обамы выслать российских дипломатов в декабре 2016 года

Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
ТАССвчера в 17:58

Подробнее о событии

Журналисты WP: Тиллерсон уверял Трампа, что Путин признает лишь силу и правду

ТАССвчера в 23:27

Решение Обамы выслать российских дипломатов разозлило Трампа

Взгляд.рувчера в 17:57

Трамп собирался публично объявить о приглашении Путина в Вашингтон

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Трамп был недоволен высылкой российских дипломатов в 2016 году

REGNUMвчера в 20:32

Трамп разозлился, узнав о высылке российских дипломатов по приказу Обамы в 2016 году

Life.ruвчера в 19:58

Трампа разозлила высылка Обамой российских дипломатов в 2016 году

Известиявчера в 19:14

Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США

Российская газетавчера в 21:59
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Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
МИР 24 вчера в 02:45
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру вчера в 14:25
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru вчера в 09:24
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift

Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 19 января в 13:19
Общество

В Дагестане объяснили закрытие крупнейшего бассейна для женщин

BFM.ru 00:08
Здоровье

Амурская инфекционная больница работает в режиме повышенной готовности

В АОИБ и раньше объявлялся режим повышенной готовности.
АСН24 вчера в 04:58
Здоровье

Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете

Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Ugpressa.ru 19 января в 23:39
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Футбол

РПЛ открыла второй регистрационный период футболистов

РПЛ на своем официальном сайте сообщила об открытии второго регистрационного периода.
Sportbox.RU вчера в 22:38
Игры

Продюсер DOOM Eternal рассказал, что изменилось в игре после переноса

Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что после переноса релиза с осени 2019 года на весну 2020-го в игру почти не добавили новый контент, однако исправили большое количество багов.
CyberSport.ru вчера в 21:59
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Футбол

Российский футболист проявил себя на просмотре в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 23:30
Авто

Mitsubishi рассказала о новом Outlander

Японский автопроизводитель Mitsubishi, обнародовал информацию о новой модели кроссовера Outlander.
Car.ru вчера в 13:51
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Футбол

Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Советский спорт вчера в 16:24
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 09:28
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Политика

Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Общественная служба новостей вчера в 12:00
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Политика

Заместитель генпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку.
Lenta.ru вчера в 10:45
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Футбол

«Наполи» и «Лацио» выявили полуфиналиста Кубка Италии

Красная весна вчера в 17:04
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