Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.

с чего всё началось

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

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