Политика
Российская газетаРешение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.ТАССвчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп собирался публично объявить о приглашении Путина в Вашингтон
Московский Комсомолецвчера в 21:47
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Шоу-бизнес
Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift
Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Здоровье
Амурская инфекционная больница работает в режиме повышенной готовности
В АОИБ и раньше объявлялся режим повышенной готовности.
Здоровье
Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете
Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
Футбол
РПЛ открыла второй регистрационный период футболистов
РПЛ на своем официальном сайте сообщила об открытии второго регистрационного периода.
Игры
Продюсер DOOM Eternal рассказал, что изменилось в игре после переноса
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что после переноса релиза с осени 2019 года на весну 2020-го в игру почти не добавили новый контент, однако исправили большое количество багов.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Футбол
Российский футболист проявил себя на просмотре в «МЮ»
Авто
Mitsubishi рассказала о новом Outlander
Японский автопроизводитель Mitsubishi, обнародовал информацию о новой модели кроссовера Outlander.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Политика
Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Заместитель генпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку.
Гаджеты
Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Футбол