Политика
Взгляд.руРешение Обамы выслать российских дипломатов разозлило Трампа
Нынешний глава американского государства Дональд Трамп разозлился на своего предшественника Барака Обаму, когда тот выслал 35 российских дипломатов за три недели до инаугурации Трампа, сообщили корреспонденты Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге.
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с чего всё началось
Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.ТАССвчера в 17:58
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Трампа взбесило решении Обамы выслать российских дипломатов в 2016 году
Московский Комсомолецвчера в 18:50
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