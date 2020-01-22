Политика

Взгляд.руВзгляд.руРешение Обамы выслать российских дипломатов разозлило Трампа

Нынешний глава американского государства Дональд Трамп разозлился на своего предшественника Барака Обаму, когда тот выслал 35 российских дипломатов за три недели до инаугурации Трампа, сообщили корреспонденты Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге.
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с чего всё началось

Трамп разозлился, узнав о решении Обамы выслать российских дипломатов в декабре 2016 года

Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
ТАССвчера в 17:58

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Решение Обамы выслать российских дипломатов разозлило Трампа

Взгляд.рувчера в 17:57

Трампа взбесило решении Обамы выслать российских дипломатов в 2016 году

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Российская газетавчера в 18:04

Трамп разозлился, узнав о решении Обамы выслать российских дипломатов в декабре 2016 года

ТАССвчера в 17:58

Трампа разозлила высылка Обамой российских дипломатов в 2016 году

Известиявчера в 19:14
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Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Газета.Ru 06:05
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
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Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:48
Авто

Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля

Некоторые специалисты высказали предположение, что новая модель окажется в числе самых продаваемых моделей японского бренда.
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Путин официально назначил Чайку полпредом президента в СКФО

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку собственным полпредом в Северо-Кавказском ФО.
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В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Общество

Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
ФедералПресс 05:27
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Политика

Госсекретарь США посетит Минск 1 февраля

"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
ТАСС 05:09
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Политика

Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 06:08
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Футбол

Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Российская газета 06:07
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Хоккей

Морозов может стать новым президентом КХЛ

ProstoProSport 04:47
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Коммерсантъ вчера в 04:31
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
РИА Новости 04:57
Общество

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru 04:21
Армия и оружие

В Южной Корее солдата выгнали из армии за смену пола

Экспресс газета 05:36
Общество

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
РБК 02:26
Происшествия

В Новосибирске уволили гаишника, залившего виски в омывайку

Начальник главка МВД по Новосибирской области уволил сотрудника ДПС, который залил в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 05:44
Происшествия

Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Вести.Ru 05:34
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Культура

Ольга Любимова стала новым министром культуры России

Online47.ru вчера в 17:49
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Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза

Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
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Армия и оружие

В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Мир новостей 02:11
Общество

Двух россиян пытались задержать в Давосе, подозревая их в шпионаже

В августе 2019 года задержали двух граждан России, которых заподозрили в шпионаже, но отпустили после предъявления дипломатических паспортов швейцарские службы безопасности, 21 января сообщают швейцарские СМИ.
Красная весна вчера в 07:42
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