Общество
REGNUMРешение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей Росcии (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru. Противоположного мнения придерживаются 19%. Затруднились ответить 20% опрошенных.
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Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
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Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях
В специальной прокуратуре в Гааге подчеркнули, что в преступлениях виновен не только лидер Косово Хашим Тачи, но и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели, а также иные лица.
Evo-rus.com 08:27
Происшествия
В Варшаве с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал пассажирский автобус. Известно, как минимум, о двух погибших и около 20 раненых.
Евразия Daily 08:11
Общество
В Нижегородской области открыли памятник Сталину
АиФ Нижний Новгород вчера в 15:37
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Гаджеты
Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite
Деловое.ТВ 08:01
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Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv вчера в 06:28
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Экономика
Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 08:40
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Армия и оружие
Военные самолеты «Ил» оборудуют комплексами обороны от зенитных ракет
Военные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить самолеты от попадания зенитных ракет.
ТАСС 09:06
Общество
Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить
Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
Московский Комсомолец 07:14
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Футбол
«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе
Российская газета 08:24
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне
Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38