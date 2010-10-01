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Политика Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи. 3