Экономика

REGNUMREGNUMРешение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ

Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей Росcии (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru. Противоположного мнения придерживаются 19%. Затруднились ответить 20% опрошенных.
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