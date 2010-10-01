Экономика
REGNUMРешение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей Росcии (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru. Противоположного мнения придерживаются 19%. Затруднились ответить 20% опрошенных.
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Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
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Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
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В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
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Политика
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Посольство Украины в Сербии возмутилось словам министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича о попытках украинских бандеровцев выставить себя жертвами нацизма, передает телерадиокомпания RTV.
Rambler News Service 06:22
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
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Lenta.ru 04:42
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Общество
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Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям
Апелляция ВТБ, поданная в Верховный суд ЕС по поводу санкций, действующих с 2014 года, была отклонена.
Южный Федеральный 06:40
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Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Футбол
В РПЛ отреагировали на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».
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Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Культура
Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»
Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
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Общество
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
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По словам знаменитости, фото было сделано ещё в 1997 году, когда она жила в Лондоне и мечтала стать моделью.
Дни24 23 июня в 12:06
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Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
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В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
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Общество
Трудовые книжки белгородцев станут электронными
Для формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде с 1 января 2020 года все работодатели обязаны представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки работников.
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Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество
Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля
Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.
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Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
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