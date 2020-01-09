Политика
Lenta.ruРешение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили
Принимая решения, президент США Дональд Трамп руководствуется скорее интересами, а не принципами. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, комментируя решение американского лидера ввести санкции в отношении Ирана.
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Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Политика
В благовещенском ГСТК сменился генеральный директор
Благовещенский «Городской сервисно-торговый комплекс» с нового года сменил генерального директора.
Общество
Toyota построит в Японии прототип города будущего
Армия и оружие
Генерал Сулеймани, убитый США, боролся с терроризмом — президент Ирана
Европа обязана иранскому генералу Касему Сулеймани за его усилия в борьбе с террористами, заявил 7 января президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Информационное агентство Исламской Республики.
Общество
В России некоторым пенсионерам могут снизить пенсионные выплаты
По словам заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, переезд в другой регион с меньшим коэффициентом является самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
«Роснефть» теряет запасы терпения
Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Наука
Создали прототип ускорителя частиц на чипе
В тысячу раз уменьшили важный элемент ускорителя частиц немецкие физики.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Армия и оружие
Трамп обратился к нации после ракетной атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп появился в эфире с обращением к нации по поводу ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.
Общество
Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой
Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Хоккей
Российский вратарь одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Для российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина матч стал дебютным в НХЛ.
Происшествия
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП
Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий.
Футбол
Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
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