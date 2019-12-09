Лига чемпионов
РосбалтРешение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге
Спортсмены из России до 2024 года не смогут представлять страну в международных соревнованиях. Такое решение приняли члены исполнительного комитета WADA. Россию также лишили права подавать заявки на проведение крупных турниров.
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Угрозы проведения финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России нет, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.РИА Новости07:50
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Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в РФ: решение WADA не станет угрозой для чемпионата Европы
Форпост Северо-Запад08:37
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Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Политика
В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»
В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Единоборства
Джошуа победил Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса
Британский боксер Энтони Джошуа нанес поражение американцу мексиканского происхождения Энди Руису в поединке-реванше за титулы чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Спорт
В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Происшествия
В Волгоградской области 11-месячный младенец замерз насмерть
Ранним воскресным утром женщина проводила шумную компанию, а после отдыха увидела, что ее ребенок насмерть замерз на улице во дворе дома.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом
По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Здоровье
Число больных гипертонией выросло в России
Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Спорт
МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России
Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Экономика
Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн
Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.