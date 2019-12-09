Угрозы проведения финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России нет, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.

с чего всё началось

Спортсмены из России до 2024 года не смогут представлять страну в международных соревнованиях. Такое решение приняли члены исполнительного комитета WADA. Россию также лишили права подавать заявки на проведение крупных турниров.

Решение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге

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