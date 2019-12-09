Лига чемпионов

РосбалтРосбалтРешение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге

Спортсмены из России до 2024 года не смогут представлять страну в международных соревнованиях. Такое решение приняли члены исполнительного комитета WADA. Россию также лишили права подавать заявки на проведение крупных турниров.
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с чего всё началось

Сорокин: угрозы проведению финала Лиги чемпионов в Петербурге нет

Угрозы проведения финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России нет, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.
РИА Новости07:50

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Решение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге

Петербургский дневник08:03

Стало известно, коснётся ли решение WADA матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов

78.ru08:33

Решение WADA по России не коснётся матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

REGNUM09:28

Оргкомитет: нет угрозы для Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Коммерсантъ08:18

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в РФ: решение WADA не станет угрозой для чемпионата Европы

Форпост Северо-Запад08:37

Колосков: Решение WADA не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов

РЕН ТВ06:29

Решение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге

Росбалт06:23
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Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Политика

В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»

В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран.
РБК 13:37
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс 10:58
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания 11:42
Единоборства

Джошуа победил Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса

Британский боксер Энтони Джошуа нанес поражение американцу мексиканского происхождения Энди Руису в поединке-реванше за титулы чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе.
Интерфакс-Спорт 07 декабря в 18:27
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Газета.Ru 12:14
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Фигурное катание

Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу

Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
News.ru вчера в 14:34
Происшествия

В Волгоградской области 11-месячный младенец замерз насмерть

Ранним воскресным утром женщина проводила шумную компанию, а после отдыха увидела, что ее ребенок насмерть замерз на улице во дворе дома.
МТВ онлайн 04:55
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Политика

«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом

По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Газета.Ru вчера в 23:52
Здоровье

Число больных гипертонией выросло в России

Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Народные новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Общество

В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
ТАСС 10:56
Общество

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
ТАСС 10:47
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Спорт

МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Спорт-Экспресс 08:44
Авто

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Российская газета 07 декабря в 14:11
Экономика

Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Известия 05:01
Происшествия

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе

Накануне.Ru 13:26
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Новые Ведомости 02:56
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