Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникРешение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге

Напомним: сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию организации, среди которых лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
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с чего всё началось

Сорокин: угрозы проведению финала Лиги чемпионов в Петербурге нет

Угрозы проведения финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России нет, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.
РИА Новостивчера в 07:50

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Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в РФ: решение WADA не станет угрозой для чемпионата Европы

Форпост Северо-Западвчера в 08:37

Стало известно, коснётся ли решение WADA матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов

78.ruвчера в 08:33

Колосков: Решение WADA не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов

РЕН ТВвчера в 06:29

Оргкомитет: нет угрозы для Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Коммерсантъвчера в 08:18

Решение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге

Петербургский дневниквчера в 08:03

Колосков: Решение WADA не коснется Евро-2020

Национальная служба новостейвчера в 07:00

Решение WADA по России не коснётся матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

REGNUMвчера в 09:28
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Спорт

Россию отстранили от участия в международных соревнованиях

Согласно решению, Россия на четыре года отстранена от участия в Олимпиадах, Паралимпийских играх и чемпионатах мира.
Сиб.фм вчера в 05:39
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн вчера в 22:17
Политика

Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:05
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru вчера в 18:12
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Тата и Сергей Бондарчуки официально оформляют развод

В судебном участке сообщили, что иск о разводе поступил 15 ноября.
Летидор вчера в 08:55
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

РИА Новости вчера в 03:44
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу с танцором Константином Мякиньковым

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее не будет свадьбы.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:28
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ 08 декабря в 21:37
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
Хоккей

Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за «Колорадо»

Вести.Ru вчера в 23:42
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке

По словам Зеленского, украинцы имеют право говорить на любых языках, в том числе русском.
iReactor вчера в 23:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Мессенджер WhatsApp в 2020 году прекратит работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Происшествия

Более 46 кг наркотиков изъято из тайников в Подмосковье

REGNUM 00:11
Происшествия

Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова

В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
BFM.ru вчера в 12:41
Технологии

NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL

Игромания.ру вчера в 14:19
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан вчера в 13:12
Политика

Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 декабря днем, следует из расписания президента, опубликованного Белым домом.
Интерфакс вчера в 21:51
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