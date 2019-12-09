Угрозы проведения финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России нет, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.

с чего всё началось

Напомним: сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию организации, среди которых лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Решение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге

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