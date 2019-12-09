Лига чемпионов
Петербургский дневникРешение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге
Напомним: сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию организации, среди которых лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
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с чего всё началось
Угрозы проведения финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России нет, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.РИА Новостивчера в 07:50
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Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в РФ: решение WADA не станет угрозой для чемпионата Европы
Форпост Северо-Западвчера в 08:37
Решение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге
Петербургский дневниквчера в 08:03
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Россию отстранили от участия в международных соревнованиях
Согласно решению, Россия на четыре года отстранена от участия в Олимпиадах, Паралимпийских играх и чемпионатах мира.
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