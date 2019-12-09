Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникРешение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге

Напомним: сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию организации, среди которых лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
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Вячеслав Колосков
Это решение никак не коснется проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов. Решение WADA не отменит решение УЕФА, оснований для этого нет. Матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021 году состоятся в России.
— Вячеслав КолосковНевские Новости 09:10

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Решение WADA не сможет повлиять на проведение Евро-2020 в Петербурге

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