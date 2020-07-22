Коронавирус
РИА НовостиМишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
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Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Происшествия
Захватившего заложников в Луцке задержали
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников, находившихся в пассажирском автобусе в центре Луцка.
Городовой 01:54
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 20 июля в 13:16
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Инфо24 вчера в 01:20
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Live24 вчера в 01:20
Здоровье
Ковидные госпитали Ульяновской области заполнены на 100%
На сегодня ковидные госпитали Ульяновской области и дополнительные места для коронавирусных пациентов на 100% заполнены.
Первый ульяновский портал 04:38
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, то путешественнику вернут 10 тысяч рублей.
РИА Новости 05:43
Общество
Михаил Мишустин заявил о росте числа безработных в России в 3,5 раза
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.
Русская Планета 03:51
Общество
«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву
Судебные тяжбы Юрия Дмитриева тянутся с 2016 года, когда его впервые задержали и обвинили в изготовлении детской порнографии.
BFM.ru вчера в 22:11
Армия и оружие
Российский адмирал назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины
Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов (на фото) в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».
Национальная служба новостей 20 июля в 06:54
Культура
Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля
"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30.
ТАСС 04:26
Футбол
Курс на квалификацию: в РПЛ разыграют последнюю квоту в Лигу чемпионов
Лига чемпионов "Краснодар" и ЦСКА бьются за третье место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Что касается сентября, то он на 1 градус будет теплее стандартных значений.
Evo-rus.com 05:17
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет
РИА Новости вчера в 02:50
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Наука
Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
Lenta.ru вчера в 11:49
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Экономика
Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.
RT на русском 05:24
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59