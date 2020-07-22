В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Общество Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Происшествия Захватившего заложников в Луцке задержали Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников, находившихся в пассажирском автобусе в центре Луцка. 366

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 4K

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 462

Армия и оружие Российский адмирал назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов (на фото) в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».

Культура Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля "В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30. 5

Общество Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.

Футбол «Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства. 9

Единоборства В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. 4

Происшествия Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. 6