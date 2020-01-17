Общество

Вести.RuВести.RuРешение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе форума "Здоровая Москва".
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с чего всё началось

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости01:42

Подробнее о событии

Решение о порядке получения медсправок для водителей могут озвучить в феврале

ТАСС04:01

Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей

Московский Комсомолец03:23

Решение по новому медосмотру водителей примут в феврале

Телеканал 360°02:28

В Минздраве пообещали ввести новую систему медосмотра водителей, которая вызвала скандал

URA.Ru02:29

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Вести.Ru02:28

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Lenta.ru02:33

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

РИА Новости01:42
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Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Chevrolet Niva

Автомобильный бренд АвтоВАЗ недавно выкупил у американского производственного концерна General Motors права на производство Chevrolet Niva, благодаря которому компания планирует увеличить свою популярность и востребованность на российском авторынке.
Car.ru вчера в 04:36
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Численность населения Китая превысила 1,4 млрд

Количество населения материковой части КНР перешагнуло за 1,4 млрд человек. Об этом 17 января сообщает газета China Daily.
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Происшествия

В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 04:13
Общество

Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса

Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
Adindex.ru 02:38
Политика

«Единая Россия» просит нового премьер-министра за Гордеева

Фракция «Единой России» в Государственной Думе РФ 16 января обратилась к новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину (тогда – кандидату на пост) и попросила его учесть тот факт, что единороссы позитивно оценивают работу некоторых теперь уже бывших членов правительства.
Блокнот Воронеж 03:40
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
Автоспорт

Экипаж Каргинова победил в грузовом зачете ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар».
Известия 03:57
Армия и оружие

США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

Известия 15 января в 17:14
Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

РИА Новости 03:51
Общество

У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана

Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:53
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Известия 02:34
Происшествия

В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
RT на русском 01:55
Политика

Зеленский снизил возраст призыва в армию

Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
VSE42.RU вчера в 11:28
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 03:28
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.
Фергана 15 января в 06:24
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Москва дополнительно потратит на систему распознавания лиц почти 2 миллиарда рублей

Ранее власти уже закупали технику для системы аналитики – в ноябре прошлого года был проведен тендер на сумму свыше миллиарда рублей.
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Общество

Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:11
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине

Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Вести Подмосковья вчера в 11:19
Общество

В аэропорту Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Газета.Ru 03:22
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На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России

На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.
Российская газета вчера в 15:47
Футбол

Максимилиан Филипп: «Верю, что „Динамо“ сможет забраться в пятерку РПЛ»

Потеряем очки — мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными. (Константин Алексеев) Полное интервью с Максимилианом Филиппом читайте здесь.
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Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
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Экономика

ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей

Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Реальное время 03:11
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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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