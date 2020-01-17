Общество
Вести.RuРешение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе форума "Здоровая Москва".
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Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.РИА Новости01:42
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Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
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Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
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Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.
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"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
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Экономика
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