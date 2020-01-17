Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

с чего всё началось

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе форума "Здоровая Москва".

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

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