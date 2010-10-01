Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.

с чего всё началось

Стало известно, когда может решиться судьба розыгрыша текущего сезона российской Премьер-лиги. Как сообщает источник, решение по продолжению нынешнего сезона российского первенства могут принять 12 мая.

Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая

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