Коронавирус
Vprognoze.ruРешение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая
Стало известно, когда может решиться судьба розыгрыша текущего сезона российской Премьер-лиги. Как сообщает источник, решение по продолжению нынешнего сезона российского первенства могут принять 12 мая.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.Спорт-Экспрессвчера в 15:02
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«СЭ»: судьбу сезона РПЛ могут решить 12 мая. Большинство клубов – за досрочное завершение
Бомбардир.рувчера в 16:16
Окончательное решение о возобновлении или прекращении РПЛ может быть принято 12 мая
Спорт день за днемвчера в 16:13
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Наука
Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным
Исследователи из Лос-Аламоса при поддержке ученых из университетов Дьюка и Шеффилда в Англии смогли проанализировать тысячи последовательностей коронавируса, собранных в рамках GISAID — Глобальной инициативы по обмену данными обо всех видах гриппа.
Naked Science 05:17
Технологии
Forza Street вышла на iOS и Android
Компания Microsoft и студия Electric Square объявили о выходе гоночной игры Forza Street на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.
News.ru 04:50
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
Общество
Рассекречены детали вечеринки в честь сына Меган Маркл и принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл решили устроить праздник по случаю первого дня рождения Арчи. Мероприятие пройдет во дворе их особняка в Малибу.
ТВ Центр 04:35
Здоровье
В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
Космос
Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике
В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Мясников показал работу «красной зоны» в больнице
Врач и телеведущий Александр Мясников показал в инстаграме работу "красной зоны" больницы во время эпидемии коронавируса.
РИА Новости 03:41
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
Экономика
ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году
Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада.
ТАСС 05:28
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Энергетика
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия вчера в 17:19
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Общество
В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год
Министерство образования Приморья рекомендовало школам региона завершить учебный год досрочно, при этом учебные заведения решения примут самостоятельно.
РИА Новости 03:22
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса.
ТАСС 04:38
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14