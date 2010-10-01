Коронавирус
Piter.tvРешение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) предоставили свои идеи по возобновлению турнира для рассмотрения на уровне органов управления.
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Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.Спорт-Экспрессвчера в 15:02
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«СЭ»: судьбу сезона РПЛ могут решить 12 мая. Большинство клубов – за досрочное завершение
Бомбардир.рувчера в 16:16
Окончательное решение о возобновлении или прекращении РПЛ может быть принято 12 мая
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Коммерсантъ 04 мая в 08:04
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Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
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Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
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Lenta.ru вчера в 14:43
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Popcornnews.ru 02:04
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BFM.ru 01:20
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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858.
Gazeta.SPb 03:49
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
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РБК вчера в 21:07
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Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери
Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.
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Авто
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Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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