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Piter.tvPiter.tvРешение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) предоставили свои идеи по возобновлению турнира для рассмотрения на уровне органов управления.
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Судьба сезона в РПЛ может решиться 12 мая

Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.
Спорт-Экспрессвчера в 15:02

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Судьба сезона в РПЛ может решиться 12 мая

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

«СЭ»: судьбу сезона РПЛ могут решить 12 мая. Большинство клубов – за досрочное завершение

Бомбардир.рувчера в 16:16

Окончательное решение о возобновлении или прекращении РПЛ может быть принято 12 мая

Спорт день за днемвчера в 16:13

Решение по доигровке сезона РПЛ будет принято 12 мая

Metaratingsвчера в 15:31

Решение о будущем сезона РПЛ могут принять 12 мая («СЭ»)

Sports.ruвчера в 15:30

12 команд РПЛ хотят завершить сезон досрочно, «Зенит» и ЦСКА против

Sport.ruвчера в 15:29

Судьба чемпионата России по футболу может решиться 12 мая

Вести.Ru02:14
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Общество

Ещё 76 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 76 человек.
Уральский меридиан 03:49
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
RT на русском вчера в 02:08
1,8K
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
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Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
1
Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
59
Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ 03:49
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Гаджеты

Honor представит убийственную новинку уже 20 мая

Бренд Honor подтвердил, что его новый смартфон Honor X10, который будет работать в сетях пятого поколения, представят в ходе онлайновой пресс-конференции, запланированной на 20 мая.
iXBT.com 02:12
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru вчера в 15:24
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Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
215
Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
34
Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
5
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Lenta.ru вчера в 14:43
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
26
Происшествия

Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство

Интерфакс 02:21
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,1K
Общество

В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858.
Gazeta.SPb 03:49
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
307
Политика

Путин и Лукашенко провели переговоры

Взгляд.ру вчера в 11:17
815
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,5K
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери

Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.
Слово и Дело 02:38
Авто

Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом

При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество

В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
37
Экономика

Доходы главы Воронежской области за год выросли на 1,1 млн рублей

За прошедший год губернатор Воронежской области Александр Гусев заработал более 5,8 миллиона рублей.
Компания вчера в 13:27
70
Происшествия

В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек

Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
30
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
734
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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