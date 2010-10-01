Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.

с чего всё началось

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) предоставили свои идеи по возобновлению турнира для рассмотрения на уровне органов управления.

Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая

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