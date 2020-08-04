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РБК
РБК

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

У Дании нет жалоб на разрешение использовать якорные суда в прокладке «Северного потока»

6 июля ДЭА по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 агентством разрешении на производство работ.
ТАСС04:43
Подробнее о событии
РБК

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

РБК06:23
Коммерсантъ

Дания разрешила возобновить прокладку «Северного потока-2»

Коммерсантъ05:32
ТАСС

У Дании нет жалоб на разрешение использовать якорные суда в прокладке «Северного потока»

ТАСС04:43
РИА Новости

Дания разрешила возобновить прокладку «Северного потока — 2»

РИА Новости05:07
Известия

«Газпром» получил возможность возобновить строительство «Северного потока–2»

Известия05:22
ФАН

Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток — 2»

ФАН05:11
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию со строительством «Северного потока — 2»

RT на русском06:27
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Тульский губернатор передал медикам 41 новый автомобиль

Тула, 4 августа 2020, 15:41 — REGNUM 41 автомобиль медработникам амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов районных больниц и Центру медицины катастроф передал губернатор Алексей Дюмин 4 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM08:41

Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК07:03
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