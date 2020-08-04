6 июля ДЭА по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 агентством разрешении на производство работ.

с чего всё началось

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

Политика Глава МВД Украины не представляет «опасности для Зеленского» — Подоляк Киев, 4 августа 2020, 12:30 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков очевидным образом пытался присвоить полномочия президента Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 902

Авто В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров В мае 2012 года Шефер перешел в Volkswagen AG и возглавил международное производство концерна, а с 2015 года он был председателем Совета директоров и управляющим директором Volkswagen Group в Южной Африке. 1

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1,1K

Общество На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска. 19

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 2

Политика В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах. 44

Футбол Хавбек «Зенита» Барриос поделился эмоциями после «золотого дубля» Хавбек петербургского "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос поделился эмоциями после "золотого дубля" по итогам сезона-2019/20.

Происшествия В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.

Здоровье Мясников развеял пять популярных мифов о сахарном диабете Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сахарным диабетом страдают 300 миллионов человек и его по праву можно назвать чумой XXI века.

Футбол Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Кино Режиссер «Сумерек» заявила о продолжении вампирской саги Снять продолжение было бы весело и увлекательно, но Роб сейчас Бэтмен, а Кристен участвует в миллионе прекрасных проектов. 6

Политика Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters.

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа. 45